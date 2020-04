Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 300M€ se profile pour Al-Khelaïfi...

Publié le 1 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Personne n'échappe à la crise économique qui frappe le monde suite à la pandémie de Covid-19. Pas même le PSG qui pourrait voir la valeur totale de son effectif chuter de 300M€ !

L'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie mondiale risque d'être catastrophique. Et le football n'échappera pas à la règle. La plupart des clubs ont déjà mis leurs joueurs au chômage technique compte tenu du fait qu'ils n'ont plus aucune rentrée d'argent. Les saisons étant suspendues, les clubs sont privés de droits TV, des recettes liées à la billetterie et des ventes de maillots et autres produits dérivés. Par conséquent, cette situation va avoir un impact majeur sur les finances des clubs, mais également sur le marché des transferts. Effectivement, il ne faut pas s'attendre à des transferts dépassant les 100M€ cet été. Les clubs acheteurs auront moins d'argent, et les clubs vendeurs seront dans l'obligation de vendre. Par conséquent, les prix vont chuter.

L'effectif du PSG pourrait être 300M€ moins cher