Mercato - OM : Un coup de tonnerre à 97M€ pour McCourt !

Publié le 31 mars 2020 à 4h00 par La rédaction

Alors que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 va engendrer une crise économique d'envergure, les clubs de football n'échappe pas à cette règle, à commencer par l'OM qui voit la valeur de son effectif chuter de 38%.

Cet été, l'Olympique de Marseille va être dans l'obligation de vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier. En effet, l'UEFA a récemment publié un communiqué dans lequel il est révélé que l'OM n'a pas respecté les engagements fixés l'été dernier. Par conséquent, des sanctions sont attendues pouvant aller de la simple amende à l'exclusion des compétitions européennes. Et la situation actuelle, liée à la pandémie du Covid-19, n'arrange rien. En effet, les clubs n'ont plus aucun revenu puisque les saisons sont suspendues partout en Europe. Et alors que le club phocéen doit vendre pour rééquilibrer ses comptes, la valeur des joueurs de son effectif est en chute libre.

La valeur de l'effectif de l'OM pourrait baisser de 97M€

L'observatoire du football CIES s'est penché sur la situation et a simulé la valeur des effectifs des cinq grands championnats européens si les saisons ne reprenaient pas. Le résultat est accablant puisque cela représenterait une baisse globale de 28%, la valeur de transferts de effectifs européens chutant de 32,7 milliards d'euros à 23,4 milliards d'euros. Et selon cette étude, le club le plus touché serait... l'OM ! Si la saison ne reprenait pas l'impact serait énorme pour le club phocéen qui verrait la valeur globale de son effectif chuter de 38% ce qui représenterait une baisse totale de 97M€, passant de 256M€ à 159M€. A l'heure où l'OM a besoin de rééquilibrer ses comptes en vendant plusieurs joueurs, une telle dévaluation de leur valeur marchande serait dramatique...