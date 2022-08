Foot - Mercato - PSG

PSG : Un coup de folie de Mbappé à cause de Neymar ? La réponse

Publié le 22 août 2022 à 22h00 par Arthur Montagne

Malgré les tensions qui seraient apparues entre Kylian Mbappé et Neymar, l'international français ne regretterait pas son choix d'avoir prolongé au PSG. Jérôme Rothen assure même que l'ancien Monégasque est heureux d'évoluer aux côtés de joueurs comme Neymar ou Lionel Messi, capables de lui faire des passes pour le régaler.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat au PSG à l'issue d'un long feuilleton qui l'a vu se rapprocher du Real Madrid. Et ces derniers jours, certains informations ont circulé selon lesquelles l'attaquant français serait déçu que certaines promesses n'aient pas été tenues par le PSG. Notamment en ce qui concerne l'avenir de Neymar. Mais Jérôme Rothen dédramatise les récents incidents en assurant que Kylian Mbappé n'est pas malheureux aux côtés de Neymar et Lionel Messi.

Mercato - PSG : Le transfert de Neymar réclamé par Mbappé ? Il s'agace https://t.co/7J8lxrzKXN pic.twitter.com/xmDCpkMlRM — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

«Mbappé ne veut pas faire d’ombre à Neymar»

« Kylian Mbappé ne veut pas faire d’ombre à Neymar. Mais il est resté pour telle ou telle chose. Je pense très honnêtement, et je ne veux pas parler à sa place mais je devine que quand on voit le match contre Lille... […] Le problème c’est que sur le match de Lille, si tu demandes à Kylian Mbappé en voyant la qualité du match de Neymar ou de Messi et leur qualité de passe, bien sûr qu’il a envie de jouer avec ces joueurs-là. Il serait complètement débile de dire non. Comme il adorait jouer avec Angel Di Maria parce que Di Maria c’était le seul joueur qui jouait en première intention et qui le servait l’année dernière », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC .

Mbappé n'a pas demandé le transfert de Neymar