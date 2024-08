Mercato - PSG : Un conflit éclate pour le remplaçant de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et de trois pour le PSG ! Après Matvey Safonov et Joao Neves, le club parisien aurait bouclé l'arrivée de Willian Pacho, jeune défenseur central qui évoluait à l'Eintracht Francfort. Mais la formation n'a pas encore rempli tous ses objectifs. Elle espérait recruter au moins un attaquant de classe mondiale. Victor Osimhen a été ciblé, mais ne fait pas l'unanimité en interne.

La fin de l’ère bling-bling se confirme au PSG. Depuis le début du mercato estival, le club parisien a officialisé les venues de Matvey Safonov et de Joao Neves. Willian Pacho a passé sa visite médicale ce jeudi et devrait suivre. Trois joueurs qui ne rayonnent pas à l’international, du moins pas encore. Dire qu’il y a encore quelques années, le PSG recrutait Neymar… On est loin des vedettes qui ont fait la renommée du projet QSI.

Les solutions ne sont pas nombreuses pour le PSG

Pourtant, le PSG avait pensé à recruter un ou deux joueurs de classe mondiale pour remplacer Kylian Mbappé. « On a dit qu’il y a un ou deux joueurs de classe mondiale qui allaient arriver. Ça n'arrivera pas, je peux vous le dire. Parce que le PSG s’est retrouvé en difficulté dans plusieurs dossiers. Le PSG se retrouve dans une situation délicate où il y avait une short-list qui avait été établie » a confié Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport.

Luis Enrique a pris position pour Osimhen

Selon ses informations, Nico Williams (Atheltic Bilbao) n’a pas l’intention de venir à Paris, tandis que Rafael Leao (Milan AC) n’a pas les faveurs de Luis Enrique. Le coach du PSG ne serait pas non plus un grand fan de Victor Osimhen, qui rêverait pourtant de débarquer à Paris cet été. «Osimhen ? C’est complexe car Luis Enrique n’est pas convaincu que c’est le joueur qui lui faut, mais au sein de la direction, d’autres voix plaident en sa faveur. En tout cas, le joueur est convaincu qu’il peut encore signer au PSG » a lâché Hawkins. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG n’a pas encore lancé les grandes manœuvres dans ce dossier, certainement en raison de la position de Luis Enrique.