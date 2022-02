Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Haaland a choisi sa prochaine destination !

Pour prendre la relève de Kylian Mbappé, sur le départ, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité. Toutefois, l’attaquant du Borussia Dortmund serait aussi sur la short-list de Manchester City, qui préparerait une offre de 80M€ pour le Norvégien. D'ailleurs, le père d'Erling Haaland le conseillerait de rejoindre les Citizens.

L’été dernier, le PSG a vécu un mercato dantesque, en particulier avec l’arrivée de Lionel Messi qui a fait grand bruit. Vu la situation du club, celui qui arrive s’annonce tout aussi mouvementé. A commencer par le feuilleton Kylian Mbappé. Dans moins de cinq mois, l’international français sera libre de tout contrat et pourra s'engager dans le club de son choix gratuitement. Et comme Le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec les dirigeants du Real Madrid. Ce qui pousse donc Leonardo à passer la seconde pour lui trouver un remplaçant. L’été dernier, Le 10 Sport vous dévoilait le plan de vol du PSG pour préparer la succession de Kylian Mbappé. En tête de liste, c’est Erling Haaland le favori. Le Norvégien devrait quitter Dortmund cet été et le PSG est très chaud sur ce dossier. Mais la concurrence est forte. Florentino Pérez aurait toujours un œil sur lui, même si l’idée du Real Madrid serait de tenter le coup en 2023. Cet été, la priorité s’appelle Kylian Mbappé pour la Maison-Blanche . Et pour Erling Haaland, Leonardo doit aussi surveiller l’Angleterre…

Le père d'Erling Haaland veut le voir signer à Manchester City