Mercato - PSG : Un boulevard se présente à Paris pour une grosse recrue !

20 mai 2022

Darwin Nuñez serait une option prise en considération par le PSG pour éventuellement remplacer Kylian Mbappé. Et alors que certains gros clubs anglais semblaient être prêts à contrecarrer les plans du champion de France pour l’attaquant du Benfica Lisbonne, la tendance tournerait en faveur du Paris Saint-Germain. Explications.

Afin de potentiellement tourner la page Kylian Mbappé dont le contrat courant jusqu’en juin prochain pourrait ne pas être prolongé et afin de combler le vide laissé par Angel Di Maria et éventuellement Mauro Icardi, le comité de direction du Paris Saint-Germain songerait à Darwin Nuñez, en pleine forme avec le Benfica Lisbonne cette saison. Néanmoins, la concurrence s’annoncerait rude sur le marché, mais vaine ? D’après RMC Sport, Manchester United et Newcastle seraient sur les rangs alors que les Red Devils seraient prêts à débourser jusqu’à 80M€ pour s’attacher les services de l’international uruguayen. Néanmoins, le média affirme que Nuñez ne serait pas emballé par ces options, souhaitant disputer la Ligue des champions la saison prochaine. De quoi permettre au PSG de maximiser ses chances de recruter Darwin Nuñez alors qu’une agence anglaise mandatée par certains clubs aurait démarché le PSG par l’intermédiaire de son président Nasser Al-Khelaïfi toujours selon RMC.

Après United et Newcastle, Arsenal contraint de rendre les armes pour Nuñez ?