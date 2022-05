Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien du PSG dans les petits papiers de Laporta ?

Publié le 20 mai 2022 à 1h00 par La rédaction

Très actif en vue du prochain mercato estival, le FC Barcelone aurait identifié une nouvelle cible pour son secteur offensif, en la personne de Gonçalo Guedes.

Désireux de bâtir un effectif capable de retrouver les sommets, le FC Barcelone devrait être actif lors du mercato estival. Toutefois, s’il essaye de piocher chez certains géants européens, Joan Laporta tente également de renforcer son équipe en attirant des joueurs qui connaissant bien la Liga, et regarde beaucoup du côté de Valence. En effet, les Catalans apprécient grandement Carlos Soler et José Gaya. Toutefois, les deux Espagnols ne seraient pas les seuls joueur du club Che à susciter l’intérêt des Blaugrana .

Barcelone s’intéresse à Guedes