Mercato - PSG : Nouvelle offre imminente pour Paul Pogba ?

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba devrait quitter Manchester United cet été. Sa situation contractuelle aurait attiré les convoitises du PSG mais aussi de la Juventus. La Vieille Dame serait d’ailleurs prête à dégainer son offre pour l’international tricolore.

Comme Kylian Mbappé, l’avenir de Paul Pogba demeure encore très incertain. La Pioche ne devrait pas prolonger son contrat avec Manchester United et devrait donc faire ses valises en juin prochain. La situation de l’international tricolore aurait attiré quelques clubs européens puisque le PSG et la Juventus s’intéresseraient à lui. D’ailleurs, le pensionnaire de Serie A pourrait passer à l’action très prochainement pour essayer de s’attacher les services du milieu de terrain de 29 ans.

La Juventus se tient prête à dégainer son offre pour Pogba