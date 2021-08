Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre problème est souligné dans le feuilleton Mbappé…

Publié le 27 août 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait se régler dans les dernières heures du mercato estival, Didier Deschamps a mis l’accent sur un problème avec ce feuilleton autour de l’attaquant du PSG.

Bien déterminé à boucler l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG cet été, le Real Madrid va intensifier les négociations dans les derniers jours du mercato. Après une première offensive de 160M€ qui a été repoussée par le club parisien, les Espagnols n’ont probablement pas dit leur dernier mot et retenteront leur chance dans les prochains jours avec Mbappé. Des discussions interminables qui posent un petit problème à Didier Deschamps comme il l’a confié jeudi en conférence de presse.

« Ce n’est pas l’idéal… »