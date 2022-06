Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un attaquant du PSG a recalé un prétendant anglais

Publié le 14 juin 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Pour la saison prochaine, le PSG ne compterait pas témoigner de la présence d’Arnaud Kalimuendo dans ses rangs et prévoirait de définitivement se séparer du titi parisien. L’attaquant aurait repoussé les avances de Nottingham Forest, mais plairait toujours au RC Lens, à Newcastle et à Leicester.

Et si Arnaud Kalimuendo quittait définitivement le PSG d’ici la clôture du mercato estival ? Prêté à deux reprises au RC Lens au cours des deux dernières saisons, le titi parisien âgé de 20 ans pourrait ne plus avoir d’avenir au Paris Saint-Germain. Paris United a d’ailleurs confié dans la journée de dimanche que l’attaquant du PSG devrait bénéficier de plusieurs options sur le marché des transferts. Cependant, la section sportive gérée par Luis Campos devrait refuser de prêter une troisième fois Kalimuendo, un transfert sec sera bouclé, sinon il restera au PSG. Et du côté de l’Angleterre, Arnaud Kalimuendo aurait la cote.

Ayant la cote en Premier League, Kalimuendo aurait recalé un promu de l’élite anglaise