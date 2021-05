Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de Pochettino veut rejoindre Unai Emery !

Publié le 31 mai 2021 à 13h45 par A.D.

En perte de vitesse au PSG, Pablo Sarabia voudrait prendre le large et retrouver la Liga espagnole. Alors que le FC Séville, l'Atlético et Villarreal seraient sur ses traces, l'attaquant parisien serait prêt à rejoindre le club emmené par Unai Emery pour y jouer la Ligue des Champions.

Utilisé comme un simple joker, Pablo Sarabia n'a pas beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent au PSG. Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'international espagnol a même vu sa situation s'aggraver. En effet, le coach argentin a très peu utilisé Pablo Sarabia cette saison, tandis que Julian Draxler, au contraire, a retrouvé du temps de jeu. Peu satisfait par son utilisation au PSG, Pablo Sarabia voudrait faire son retour en Espagne. Et il ne manquerait pas de pistes pour rebondir.

Pablo Sarabia prêt à rejoindre Unai Emery à Villarreal ?