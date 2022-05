Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de Ligue 1 envoie un message clair sur son avenir !

Publié le 22 mai 2022 à 4h15 par Arthur Montagne

Convoité par de nombreux clubs européens dont le PSG, Hugo Ekitike assure que tout est possible pour cet été, à commencer par un départ de Reims.

Cet été, le PSG devrait largement se renforcer notamment dans le secteur offensif où Angel Di Maria va partir tandis que Mauro Icardi est également poussé au départ. Par conséquent, le club de la capitale a multiplié les pistes ces derniers mois et le nom du jeune attaquant de Reims Hugo Ekitike a été cité du côté de la capitale. Ce dernier ouvre d'ailleurs la porte à un départ cet été après avoir refusé de rejoindre Newcastle cet hiver.

Ekitike ne ferme aucune porte

« Je m'estime prêt pour tout. Que ce soit rester ici ou relever un challenge pour lequel tout le monde est d'accord. Je sais que ce que je fais sur le terrain c'est bien, c'est reconnu. Et pas par n'importe qui. Ça me pousse à donner le meilleur de moi-même. Je veux toujours progresser et être le meilleur. Cet été ? Je l'imagine mouvementé ! Je pense que des personnes vont montrer de l'intérêt pour moi. De mon côté je serai tranquille car je suis entouré par les bonnes personnes pour gérer ça », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .