Mercato - PSG : Un argument de taille pour le successeur de Mbappé ?

Avec le départ de Kylian Mbappé qui est désormais officiel, le Paris Saint-Germain peut s’investir à fond sur la recherche de son successeur. Plusieurs pistes sont évoqués, mais celle qui prend de l’ampleur depuis quelques jours concerne Khvicha Kvaratskhelia, ailier du Napoli et de la sélection géorgienne.

Depuis plusieurs mois déjà, les débats font rage concernant la succession de Kylian Mbappé au PSG. Il n’a en effet pas fallu attendre l’annonce officielle du joueur pour voire les choses bouger, avec la presse italienne qui s’est notamment emballée autour d’un Victor Osimhen. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’attaquant nigérien était déjà l’une des priorités de Luis Campos l’été dernier.

Kvaratskhelia, la nouvelle obsession du PSG

Mais c’est une autre star du Napoli qui a enflammé la succession de Kylian Mbappé récemment, avec Khvicha Kvaratskhelia. Grande révélation de la saison dernière de Serie A, l’ailier géorgien serait très apprécié au sein du PSG et on parle déjà d’un possible package avec son coéquipier Osimhen, qui lui possède une clause de départ oscillant entre les 120 et 130M€. Pour le moment aucun prix n’a été fixé par les dirigeants napolitains, mais le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à près de 80M€.

Il veut jouer la Ligue des Champions