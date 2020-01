Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du club tente de récupérer un crack de Tuchel !

Publié le 16 janvier 2020 à 14h15 par A.M.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2021, Kays Ruiz-Atil (17 ans) ferait l’objet d’un intérêt prononcé de Chelsea. Un rendez-vous avec Claude Makélélé aurait même eu lieu.

Arrivé au PSG en 2015 suite à la sanction infligée au Barça par la FIFA, Kays Ruiz-Atil est présenté comme l’un des grands espoirs du club de la capitale. Toutefois, son contrat à Paris prend fin en juin 2021, et les relations entre le joueur de 17 ans et la direction parisienne seraient très tendues. En effet, Leonardo aurait entamé des discussions en vue d’une prolongation de contrat. Sans réussite, les deux parties ne parvenant pas à trouver un accord. Et Chelsea tenterait de profiter de la situation.

Makélélé tente de récupérer Kays Ruiz-Atil à Chelsea