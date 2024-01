Mercato - PSG : Un ancien donne son accord et peut tout faire capoter

Hugo Chirossel

Recruté définitivement l’été dernier après avoir été prêté avec option d’achat par le Stade de Reims, Hugo Ekitike est sur le départ du PSG. Le club de la capitale ne compte pas sur l’attaquant de 21 ans et espère s’en séparer lors de ce mercato hivernal. Alors que l’Eintracht Francfort serait toujours intéressé, le club allemand pourrait finalement s’attacher les services d’Arnaud Kalimuendo.

Hugo Ekitike ronge son frein au PSG. L’attaquant âgé de 21 ans n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison, pour seulement huit minutes de temps de jeu. À l’instar de Layvin Kurzawa, ou bien de Nordi Mukiele, dans le viseur du Bayern Munich, l’ancien du Stade de Reims est un des joueurs dont les dirigeants parisiens sont prêts à se séparer cet hiver, lui qui a encore trois ans et demi de contrat avec le PSG.

Mercato - PSG : Un ultimatum est lancé, Mbappé va donner sa réponse https://t.co/KLZKNKGmGq pic.twitter.com/Ieq2MhPMYo — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

L’Eintracht Francfort a un accord avec Kalimuendo

Dans cette optique, l’Eintracht Francfort, déjà intéressé l’été dernier, serait toujours sur le coup d’après Fussball News . Mais le club allemand pourrait finalement jeter son dévolu sur un autre joueur qu’Hugo Ekitike. D’après les informations de Florian Plettenberg, l’Eintracht Francfort a trouvé un accord verbal avec Arnaud Kalimuendo.

Wolverhampton accélère pour Ekitike