Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un an après Tuchel, faut-il se séparer de Pochettino ?

Publié le 25 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Cela fait un an que le PSG a décidé se séparer de Thomas Tuchel. Si Mauricio Pochettino a depuis remplacé l’Allemand, les questions se posent sur l’avenir de l’entraîneur parisien. Que faut-il alors faire ?

Noël ou pas Noël, le PSG avait tranché dans le vif en 2020. En effet, il y a un an, le club de la capitale avait surpris tout le monde en se séparant de Thomas Tuchel durant les fêtes de fin d’année. Quelques jours plus tard, c’est Mauricio Pochettino qui avait été nommé entraîneur du PSG. Toutefois, aujourd’hui, le bilan de l’Argentin est loin d’être à son avantage. Si les victoires sont là, c’est surtout le jeu proposé par le PSG qui est pointé du doigt et Pochettino est ainsi désigné comme principal coupable.

Bis repetita au PSG ?

Le PSG version Mauricio Pochettino ne fait clairement pas rêver. De quoi alors jeter un froid sur l’avenir de l’Argentin. Proche du départ à l’été et il y a quelques semaines encore, Pochettino avait finalement été confirmé par Leonardo. Mais il y a un an, le directeur sportif du PSG avait fait la même chose avec Thomas Tuchel avant d’en se séparer à Noël. Le parallèle est donc facile pour certains, qui s’imaginent alors que le scénario va se reproduire avec Pochettino. D’ailleurs, comme le10sport.com a pu vous le révéler, dans le même temps, le Qatar avance sur l’arrivée de Zinedine Zidane. L’actuel entraîneur du PSG est-il donc sur le départ ?



Alors, faut-il se séparer de Pochettino ?