Mercato - PSG : Un accord Real Madrid-Mbappe déjà scellé ?

Publié le 8 septembre 2021 à 0h20 par La rédaction

Le quotidien sportif espagnol AS affirme qu’un accord existe entre le Real et Mbappe en vue d’une signature libre en juin 2022. Analyse.

Ces dernières heures, les médias espagnols s’accordaient à dire que Kylian Mbappe ne prolongerait pas son contrat avec le PSG, quelle que soit l’offre transmise par Paris. Le quotidien AS est allé plus loin affirmant qu’un accord aurait déjà été trouvé entre Kylian Mbappe et le Real Madrid en vue d’une arrivée libre à l’été 2022.

Le contexte s’y prête…

Une telle information apparaît aujourd’hui tout à fait crédible. Cet accord de principe existe même probablement depuis longtemps, sinon le Real Madrid n’aurait pas été en situation d’adresser un plan de vol précis à Mbappe afin qu’il ne prolonge pas au PSG. Le fait qu’aucun autre club ne se soit manifesté concrètement auprès de Paris témoigne également que l’affaire est pliée avec Madrid.