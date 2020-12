Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel remettrait les pendules à l’heure pour son avenir !

Publié le 28 décembre 2020 à 16h45 par Th.B.

Bien que la presse allemande évoque un intérêt de Chelsea, Thomas Tuchel choisirait d’attendre après son éviction du PSG avant de se lancer un nouveau challenge. Et la Mannschaft serait une possibilité.

Alors que Frank Lampard était parvenu à ne s’incliner qu’à une reprise lors des onze premières rencontres de Chelsea en Premier League, l’entraîneur des Blues a vu ses joueurs perdre trois fois en l’espace des quatre derniers matchs du club londonien. Bien que Chelsea verrait sur le long terme avec Frank Lampard, légende de Stamford Bridge, une éviction ne serait pas à écarter si le technicien anglais ne parvenait pas à inverser la tendance lors des prochaines sorties de Chelsea. Le premier défi est prévu pour ce lundi soir à 18h30 avec la réception d’Aston Villa qui serait un match charnière pour la suite de l’aventure de Lampard à Chelsea selon Sport BILD . En outre, le média allemand a révélé ce lundi que Thomas Tuchel serait une véritable option prise en considération par le propriétaire Roman Abramovich. Le désormais ex-entraîneur du PSG, bien que son licenciement n’ait pas été officialisé par le club, aurait donc de fortes chances de prendre la direction de la Premier League. Cependant, tout n’est pas encore ficelé.

Tuchel ne devrait pas s’engager à Chelsea, mais…