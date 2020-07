Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pensait à un profil précis pour succéder à Cavani !

Publié le 20 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Thomas Tuchel ne voulait pas de Mauro Icardi et comptait offrir la pointe de l’attaque parisienne à une vieille connaissance, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang.

Alors qu’il avait eu son mot à dire sur les recrutements d’Idrissa Gueye l’été dernier ou encore de Thilo Kehrer un an plus tôt, Thomas Tuchel n’a cette fois-ci pas été écouté par la direction sportive du PSG. En effet, déterminé à injecter du sang neuf à la pointe de l’attaque parisienne alors que le contrat d’Edinson Cavani arrivait à expiration le 30 juin dernier à l’instar de la période de prêt de Mauro Icardi, Tuchel n’aurait pas voulu que le PSG trouve un accord avec l’Inter pour le transfert définitif d’Icardi. L’entraîneur du PSG avait un tout autre profil en tête.

Tuchel voulait Aubameyang, Leonardo a tranché avec Icardi

Le10sport.com vous a fait un point sur les relations tendues entre Leonardo et Thomas Tuchel dimanche matin et sur quelques domaines de désaccord entre le directeur sportif du PSG et de Doha concernant la question du recrutement. L’entraîneur allemand voulait retrouver Pierre-Emerick Aubameyang qu’il avait entraîné lors de son passage au Borussia Dortmund. Comme vous le savez, Leonardo a fait le nécessaire avec le club nerazzurri afin de s’attacher les services de Mauro Icardi, contre l’avis de Tuchel. Ambiance…