Mercato - PSG : Tuchel n’oublierait pas Aubameyang !

Publié le 2 juin 2020 à 22h45 par Th.B.

Pas emballé par le recrutement de Mauro Icardi, Thomas Tuchel penserait toujours à Pierre-Emerick Aubameyang. L’entraîneur du PSG apprécierait grandement le profil de l’attaquant d’Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang dispose d’un contrat avec Arsenal qui expirera à la fin de la saison 2020-2021. À ce jour, les négociations entre la direction des Gunners et l’attaquant ne sembleraient pas avoir accéléré. Le10sport.com vous a même révélé ce mardi qu’aucune offre concrète n’avait été proposée à Aubameyang et son père. De quoi permettre aux courtisans du Gabonais de garder espoir en marge du mercato estival au cours duquel une vente serait obligatoire pour Arsenal si aucun accord ne parvenait à être trouvé pour prolonger l’attaquant. Et le PSG resterait en retrait dans cette opération.

Tuchel, grand fan d’Aubameyang