Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel active une nouvelle piste offensive !

Publié le 2 juin 2020 à 22h15 par La rédaction

Alors que l’ASSE prépare la saison prochaine durant laquelle le club tentera de faire oublier son dernier exercice chaotique, les Verts suivraient la piste d’un jeune attaquant en Belgique.

L’AS Saint-Étienne sort d’une saison poussives durant laquelle les failles présentes au sein de l’effectif ont éclaté au grand jour. Alors que le club du Forez pourrait vivre un été agité avec le départ de plusieurs cadres et joueurs phares de son effectif, les Verts seraient déjà dans le coup d’après. Et après avoir bouclé l'arrivée de Jean-Philippe Krasso, l’ASSE chercherait un nouveau renfort concernant son secteur offensif.

Terem Moffi le viseur de l'ASSE ?