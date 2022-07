Foot - Mercato - PSG

PSG : Tuchel insiste pour Kimpembe, qui a fait son choix

Publié le 29 juillet 2022 à 15h30 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir allumé la mèche sur son avenir en conférence de presse avec les Bleus, Presnel Kimpembe s’est retrouvé au cœur d’un petit feuilleton. Chelsea continue de le suivre avec attention et espère toujours rafler la mise. De son côté, l’international français souhaiterait rester au PSG, son club formateur.

Décidément, Presnel Kimpembe vit un été mouvementé. Après une saison en demi-teinte avec le PSG, l’international français espérait partir en vacances l’esprit apaisé après une trêve internationale réussie. Même s’il a eu l’occasion de porter le brassard de capitaine pour la première fois, Kimpembe n’a pas pu empêcher les Bleus de sombrer. Et dans le même temps, la question de son avenir est revenue sur la table. Sans hésiter, le défenseur du PSG a répondu aux interrogations de la presse.

« J’arrive à un moment clé de ma carrière »

« Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement », avait lancé Presnel Kimpembe en conférence de presse. Un message très clair envers la nouvelle direction parisienne qui s’apprêtait à ouvrir le dossier Milan Skriniar.

Chelsea n’a pas oublié Kimpembe

Si la priorité de Kimpembe était de rester au PSG, le champion du monde 2018 n’avait, à cet instant, pas exclu un départ pour autant. Surtout que le prétendant numéro un s’appelait Chelsea. Très proche de Presnel Kimpembe lors de son passage dans le club de la capitale, Thomas Tuchel souhaitait le faire venir à Londres. Après l’échec de la piste Jules Koundé, Chelsea n’aurait toujours pas mis de côté le dossier Kimpembe assure Bild Sport , même si Wesley Fofana et Benjamin Pavard sont les alternatives.

TRUE✅ After Jules Koundé to @FCBarcelona, Chelsea‘s shortlist for centre-backs: Wesley Fofana (21) @LCFC , Presnel Kimpembe (26) @PSG_inside, backup candidate Benjamin Pavard (26) @FCBayern — Christian Falk (@cfbayern) July 29, 2022

Il veut rester au PSG