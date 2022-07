Foot - Mercato - PSG

PSG : Kimpembe se fait interpeller pour son avenir

Publié le 27 juillet 2022 à 16h45 par Thibault Morlain

Le cas Presnel Kimpembe suscite de nombreuses rumeurs à l’occasion de ce mercato estival. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’international français a été annoncé partant alors que Chelsea serait intéressé par ses services. Mais à Paris, on souhaite conserver Kimpembe et on n’a pas manqué de le faire savoir au principal intéressé.

Restera ? Ne restera pas ? Ces dernières semaines, l’avenir de Presnel Kimpembe s’est retrouvé au centre de toutes les rumeurs. En effet, le défenseur central du PSG se serait posé des questions quant à sa situation. De quoi alors susciter, notamment de la part de Chelsea, où Thomas Tuchel serait intéressé à l’idée de retrouver Kimpembe.

« Faut rester »

Un départ de Presnel Kimpembe a ainsi été évoqué cet été. Mais les fans du PSG espèrent le voir rester. Et à la sortie du Camp des Loges, le joueur de Christophe Galtier a été interpellé sur le sujet. « Hé Presko, tu restes à Paris », « Ah oui faut rester », ont ainsi lancé certains fans à Kimpembe qui était venu signer des autographes.

🗣 « Hé Presko tu restes à Paris, hein ! »🗣 « Ah oui faut rester hein ! » Kimpembe qui reçoit le soutient des supporters présents en nombre. ❤️💙 pic.twitter.com/tjFLAG7drE — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 27, 2022

Kimpembe a tranché

Et bonne nouvelle pour ces supporters du PSG, Presnel Kimpembe va rester. En effet, selon les informations du 10sport.com, le champion du monde a fait le choix de continuer avec le club de la capitale, définitivement convaincu de rester après ses échanges avec Luis Campos.