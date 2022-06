Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel fait irruption dans le feuilleton Rabiot

Publié le 22 juin 2022 à 12h30 par Axel Cornic mis à jour le 22 juin 2022 à 12h31

Alors que Véronique Rabiot aimerait que son fils retrouve le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel serait en train de bouger ses pions pour l’attirer plutôt à Chelsea. Il reste encore un an de contrat à Adrien Rabiot, mais du côté de la Juventus on ne dirait vraisemblablement pas non à un départ, alors que Paul Pogba devrait bientôt débarquer au club.

On ne peut pas vraiment dire qu’il ait laissé de grands souvenirs au Paris Saint-Germain. Symbole de la formation parisienne, Adrien Rabiot est sorti par la petite porte à la fin de son contrat en 2019, après notamment six mois de placard et des grosses tensions avec la direction. Mais à la Juventus les choses ne vont pas beaucoup mieux ! Le Français alterne en effet le bon et le moins bon sans jamais avoir trouvé une véritable continuité et même si Massimiliano Allegri semble beaucoup l’apprécier, il n’est pas forcément vu comme un titulaire. L’arrivée annoncé de Paul Pogba, qui a toujours souhaité occuper le côté gauche du terrain comme lui, pourrait réduire son temps de jeu la saison prochaine. Véronique Rabiot, qui gère la carrière de son fils, semble l’avoir compris et la presse italienne a récemment révélé qu’elle travaillerait dans l’ombre pour boucler un retour assez inattendu au PSG. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Galtier... Zinedine Zidane a bien recalé le Qatar https://t.co/zEDFHjoZvL pic.twitter.com/Y6binGal1T — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Un profil parfait pour le nouveau projet du PSG

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , ce serait un grand oui pour le Paris Saint-Germain. La nouvelle direction du club aimerait beaucoup voir un jeune du centre de formation, qui plus est international français, revenir après quelques années passées à l’étranger. Le départ de Leonardo aurait grandement aidé la réouverture des négociations, même s’il faudra toujours trouver un accord avec la Juventus, qui ne semble donc pas fermée à un transfert. Le site spécialisé Transfermarkt évalue actuellement Rabiot à 17M€, mais en Italie on explique que les Bianconeri réclameraient autour de 25M€.

Tuchel veut retrouver Rabiot à Chelsea