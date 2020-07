Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel déjà condamné pour son avenir ?

Publié le 7 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo semble déterminé à attirer Massimiliano Allegri sur le banc du PSG, Thomas Tuchel pourrait bien finir par être poussé vers la sortie par le directeur sportif parisien.

« Est-ce que je vois mon futur en Italie ou à l’étranger ? Peu m’importe. Je cherche un club pour partager un projet et où avoir l’ambition de gagner. Entraîner en Espagne ? Qui dans un état sain répondrait non à cette question ? Personne », confiait dernièrement Massimiliano Allegri sur son avenir, alors que l’ancien entraîneur de la Juventus est libre de tout engagement depuis un an. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en mai dernier, Leonardo garde d’ailleurs son profil à l’esprit, et le directeur sportif du PSG souhaite absolument attirer un jour Allegri au Parc des Princes. Ce qui devrait condamner, tôt ou tard, Thomas Tuchel…

Tuchel bientôt poussé vers la sortie par Allegri ?

En effet, l’entraîneur allemand n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG, et son avenir devrait en grande partie des résultats en Ligue des Champions. Et à la moindre déception, Leonardo ne devrait pas manquer de faire pression en interne pour appuyer le profil de Massimiliano Allegri. En clair, tôt ou tard, Tuchel devrait se retrouver condamné puisqu’il ne dispose pas forcément des faveurs de Leonardo.