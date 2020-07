Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Allegri n'a aucun doute pour l'avenir de Ronaldo !

Publié le 6 juillet 2020 à 21h00 par A.D.

Arrivé à l'été 2018, Cristiano Ronaldo est engagé avec la Juventus jusqu'en juin 2022. Selon Massimiliano Allegri, ancien coach des Bianconeri, la star portugaise ne devrait pas quitter Turin de si tôt.

A la surprise générale, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid à l'été 2018. Après neuf saisons de règne à la Maison-Blanche , la star portugaise a décidé de se lancer un nouveau défi et de tenter une toute nouvelle aventure dans un autre championnat. Fini la Liga portugaise, la Premier League et la Liga espagnole, Cristiano Ronaldo a migré vers l'Italie et s'est engagé avec la Juventus. Alors qu'il va bientôt achever sa deuxième saison avec les Bianconeri , l'ailier gauche de 35 ans a encore deux années de contrat à honorer, soit un engagement jusqu'en juin 2022. Et selon Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo est encore loin d'en avoir fini avec la Juve.

Cristiano Ronaldo encore loin d'un départ ?