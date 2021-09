Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi envoie un message fort sur Mauricio Pochettino !

Publié le 24 septembre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors qu’il est arrivé au PSG cet été, Achraf Hakimi explique avoir directement accroché avec Mauricio Pochettino.

S’il n’a pas été le plus gros coup de l’été du PSG, ce statut revenant à Lionel Messi, Achraf Hakimi est sans doute la recrue la plus cruciale du denier mercato estival. Et pour cause, le club parisien avait besoin d’un top latéral droit depuis des années, et c’est exactement ce qu’est l’international marocain. Ce dernier réalise ainsi de très bonnes performances à l’occasion de ses premiers matchs sous les ordres de Mauricio Pochettino, un entraîneur qu’il dit grandement.

« C'est un entraîneur qui me plaît »