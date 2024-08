Mercato - PSG : Transfert de dernière minute, il s’impatiente en coulisses !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Manuel Ugarte, l’amour n’aura même pas duré trois ans puisqu’au bout d’une saison seulement, son avenir s’écrit à Manchester United. Déjà d’accord avec les Red Devils depuis un mois désormais, le milieu de terrain indésirable aux yeux de Luis Enrique n’attend plus que le feu vert pour son départ.

Voici une rumeur qui circulait cet été dans la presse que Luis Enrique a confirmé par ses actes. Le journaliste du Times Duncan Castles affirmait il y a plusieurs semaines sur The Transfers Podcast que l’entraîneur du PSG ne comptait plus sur Manuel Ugarte et qu’il attendait de ses supérieurs hiérarchiques que le milieu de terrain uruguayen de 23 soit vendu avant la fin du mercato.

Devenu indésirable, Manuel Ugarte a pris sa décision depuis longtemps

Que ce soit au Havre (4-1)ou pour la réception de Montpellier (6-0), Luis Enrique n’a retenu Manuel Ugarte pour aucune des deux rencontres dans son groupe. Le message est clair depuis quelque temps pour la recrue estivale de 60M€ de 2023. Et c’est pourquoi, comme le journaliste Fabrizio Romano l’a révélé, Manuel Ugarte s’est mis d’accord avec Manchester United pour son salaire et sur les termes de son contrat depuis le mois de juillet.

Manuel Ugarte attend le top départ de Manchester United

Sur son compte X, Fabrizio Romano a confié dans la nuit de samedi à dimanche que Manuel Ugarte n’attendait qu’une seule à présent : le feu vert de Manchester United pour qu’il puisse enfin entamer son nouveau chapitre à Old Trafford. Reste à savoir si ce feuilleton sera résolu avant la fin du mercato vendredi soir prochain.