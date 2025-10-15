Mercato - PSG : «Transféré sans le savoir», l’immense surprise avec le Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le Qatar a racheté le PSG, prenant ainsi les commandes. Le club de la capitale est alors entré dans une nouvelle ère et on a pu voir cela à chaque mercato avec de nombreuses stars qui sont arrivées. Des changements auxquels Mathieu Bodmer a assisté aux premières loges. De quoi donner une incroyable sensation à l'ancien joueur du PSG.

A peine le PSG racheté, le Qatar n'a pas chômé sur le mercato. Le club de la capitale a ainsi accueilli Javier Pastore ou encore Jérémy Ménez à l'été 2011. Au mercato hivernal, ce sont Maxwell ou encore Thiago Motta qui ont posé leurs valises à Paris. Des recrues alors accueillies notamment par Mathieu Bodmer, qui avait l'impression d'avoir changé de club en l'espace de quelques mois suite au rachat du PSG.

« On se dit que là on a été transféré sans le savoir nous » Ayant connu le PSG avant et après rachat par le Qatar, Mathieu Bodmer a halluciné à quel point ça a changé en si peu de temps. C'est ainsi que l'ancien joueur du club de la capitale a notamment raconté pour le podcast Histoires de Foot : « Dès le premier mercato, le Qatar amène des joueurs. Sissoko, Ménez, Matuidi, Pastore… Tu te dis « ah ouais, il y a des joueurs qui arrivent ». On change de dimension. Pour moi, Sissoko c’est Juventus et Liverpool, Ménez, c’est un bon joueur. Et en janvier, ils ramènent Ancelotti, Maxwell, Motta et Alex. Barcelone, Inter, Chelsea. On se dit que là on a été transféré sans le savoir nous ».