Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout ne serait pas perdu pour ce chouchou de Leonardo !

Publié le 29 janvier 2020 à 7h15 par A.C.

Récemment, les espoirs de Leonardo et du Paris Saint-Germain pour Lucas Paqueta ont été douchés par une supposée irruption de la Juventus dans le dossier, mais la vérité serait toute autre…

Depuis qu’il l’a attiré au Milan AC il y a un an, Leonardo est un grand fan de Lucas Paqueta. C’est pour cela que le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait désormais voir son compatriote le suivre. Des discussions auraient eu lieu avec les Rossoneri dans la première partie du mercato hivernal, mais les divergences paraissaient trop importantes. Les choses se sont un peu plus compliqué lorsque la Juventus a fait irruption dans ce dossier, puisqu’en Italie on a annoncé un possible échange avec Federico Bernardeschi.

La Juve dément pour l’échange Paqueta-Bernardeschi