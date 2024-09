Mercato - PSG : Tout était vrai, Mbappé a failli tout plaquer et ne pas aller au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a failli tout arrêter avec le PSG, deux ans avant son départ au Real Madrid. Déçu de l'attitude de ses dirigeants, le joueur français avait songé à quitter la capitale, non pas pour rejoindre l'Espagne, mais pour signer en Premier League. Il se serait mis d'accord avec le Liverpool de Jürgen Klopp pour un contrat de courte durée.

Depuis 2022, les relations entre Kylian Mbappé et le PSG se sont détériorées. Peu de temps après la prolongation de contrat de l'international français, les sourires ont laissé place à la déception. Le joueur se serait senti « trahi » en raison des promesses non-tenues par ses dirigeants durant les négociations. Les transferts de Bernardo Silva et de Robert Lewandowski étaient programmés.

Mbappé s'était mis d'accord avec Liverpool

En colère, Mbappé serait venu à réclamer son départ durant l’été 2022 selon les informations de L’Equipe. Une demande acceptée par le PSG, à condition que certaines cases soient remplies. Chargé de négocier avec l’entourage de l’international français, Antero Henrique avait très vite fermé la porte au Real Madrid, arrivé avec une offre ferme. Mais pas à Liverpool, avec qui un accord avait été trouvé avec le clan Mbappé. L’ailier s’était entendu avec le club anglais sur un contrat de courte durée afin de lui permettre de s’envoler pour l'Espagne à moyen terme.

Le PSG livre sa vérité

Contactée par le quotidien sportif, une source au sein du PSG nie avoir reçu une offre de Liverpool. « Liverpool n’est jamais venu avec une offre écrite. Et Liverpool n’a jamais pu avoir cet argent. Dès que Mbappé a renouvelé son contrat, on s’était mis d’accord qu’en cas d’offre intéressante pour le joueur et pour le club, un solution serait trouvée. Après 2022, la seule offre sérieuse est arrivée d’Arabie Saoudite et a été acceptée par le club. On essaye de construire la narration d’une histoire qui n’a jamais existé » a-t-elle déclaré. Quoi qu’il en soit, Mbappé a été retenu par son club, jusqu’à l’été 2024.