Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est bouleversé pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours autant déterminé à boucler le transfert de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid aurait été pris de court par l’élimination prématurée de l’attaquant du PSG avec l’équipe de France à l’Euro.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé va bientôt devoir faire un choix décisif pour son avenir : prolonger son bail, ou bien rejoindre dès cet été le Real Madrid qui lui fait la cours depuis maintenant plusieurs années. La décision pourrait d’ailleurs intervenir plus rapidement que prévu, puisque Mbappé a été sorti de l’Euro par la Suisse lundi soir avec l’équipe de France. Ce qui ne ferait pas vraiment les affaires du Real Madrid…

Le Real pris de court dans le dossier Mbappé ?

Comme l’a annoncé Mundo Deportivo lundi, cette élimination des Bleus à l’Euro pourrait bouleverser les plans du club merengue concernant Kylian Mbappé. Les dirigeants du Real Madrid imaginaient un parcours plus long pour la sélection de Didier Deschamps, et par conséquent avoir le temps d’élaborer une stratégie afin de pouvoir recruter l’attaquant du PSG cet été. Mais ils vont finalement devoir faire plus vite que prévu…