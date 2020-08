Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva valide cette option pour sa succession !

Publié le 8 août 2020 à 13h45 par Th.B.

Alors que le contrat de Thiago Silva va toucher à sa fin, le capitaine du PSG va devoir laisser son brassard sans doute à Marquinhos. Un choix que le Brésilien a totalement validé.

Et si le successeur de Thiago Silva se trouvait déjà dans les rangs du PSG ? Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo multiplie les pistes à ce poste. Que ce soit Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar, David Alaba et encore bien d’autres, le PSG semble se décarcasser pour dénicher un joueur capable de prendre la place de Thiago Silva. Capitaine du champion de France, l’international brésilien devrait laisser son brassard à son compatriote et coéquipier de longue date, à savoir Marquinhos.

« Le club a déjà choisi Marquinhos »