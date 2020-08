Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva prêt à faire un gros geste pour rester ?

Publié le 3 août 2020 à 21h45 par B.C.

Alors que Leonardo a pris la décision de ne pas prolonger Thiago Silva, le capitaine du PSG serait prêt à diminuer son salaire pour faire changer d'avis son directeur sportif.

Recruté en 2012 par le PSG, Thiago Silva vit très certainement ses derniers instants dans la capitale. En effet, malgré des discussions pour une prolongation, le défenseur de 35 ans n'a pas trouvé d'accord avec Leonardo, qui a donc décidé de se passer de ses services la saison prochaine. Et il est aujourd'hui difficile d'envisager un retournement de situation dans ce dossier. Comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport, le dialogue est rompu entre Thiago Silva et Leonardo après une discussion houleuse concernant la prolongation du défenseur auriverde. Pourtant, le staff du PSG est satisfait du capitaine parisien et souhaiterait faire changer d'avis le directeur sportif du club de la capitale, et Thiago Silva serait prêt à faire un geste pour convaincre Leonardo.

Thiago Silva prêt à baisser son salaire pour rester

Comme l'a expliqué le journaliste Abdellah Boulma sur Twitter ce lundi, Thiago Silva aurait encore espoir de faire changer d'avis Leonardo. Ainsi, l'international auriverde serait prêt à diminuer son salaire afin de finir sa carrière au Paris Saint-Germain. Cependant, Leonardo serait toujours à la recherche d'un nouveau défenseur central...