Mercato - PSG : Thiago Silva dévoile le nom de son successeur au PSG !

Publié le 30 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur sa succession au PSG, Thiago Silva semble très heureux de voir Marquinhos hériter de son brassard.

« Aujourd'hui, c'est une idole et un grand ami. Un grand frère et je peux même dire un père. Ces deux dernières saisons, on a souvent échangé, j'essayais de l'aider à propos des décisions dans le vestiaire. Un capitaine ne peut pas tout gérer seul, il ne voit pas tout. Il faut que des leaders l'accompagnent. C'est un jeu collectif, et tout le monde a des responsabilités et des devoirs vis-à-vis de l'équipe pour qu'elle fonctionne bien ». Il y a quelques jours, Marquinhos révélait l'influence de Thiago Silva durant sa carrière. Et cela tombe bien puisque le premier succède au second qui a rejoint Chelsea. Désormais capitaine du PSG, Marquinhos est encensé par Thiago Silva qui voit en son compatriote son successeur idéal.

Thiago Silva valide l'option Marquinhos