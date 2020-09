Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a fait un bel effort pour le recrutement !

Publié le 30 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Pour pouvoir boucler le transfert de Luis Henrique et ainsi étoffer le secteur offensif de l’OM, il a fallu pouvoir compter sur le soutien financier du propriétaire Frank McCourt comme l’a souligné Pablo Longoria.

Vendredi dernier, l’OM officialisait l’arrivée de Luis Henrique, jeune attaquant brésilien de 18 ans, qui débarque en provenance de Botafogo. Rapidement, la somme de 12M€ a été évoquée par différentes sources pour ce transfert, un montant surprenant puisqu’il a longtemps été annoncé au cours de l’été que Frank McCourt ne mettrait plus la main à la poche pour le recrutement de l’OM. Et Pablo Longoria, le directeur du football du club phocéen, a livré ses vérités à ce sujet mardi lors de la conférence de presse de présentation de Luis Henrique…

« Le club a fait des efforts, je dois remercier Mr McCourt »