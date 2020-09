Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a trouvé encore mieux que le projet QSI !

Publié le 22 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Thiago Silva s’est engagé libre avec Chelsea cet été. Et le défenseur brésilien a comparé les deux projets…

Ancien capitaine emblématique du PSG de 2012 à cet été 2020, Thiago Silva aura marqué l’histoire du club de la capitale. D’ailleurs, au terme d’un long feuilleton qui aura connu quelques rebondissements en coulisses, le défenseur brésilien a quitté libre le Parc des Princes cet été, et c’est finalement à Chelsea qu’il a décidé de rebondir. Interrogé lundi sur le site officiel des Blues, Thiago Silva a d’ailleurs expliqué en quoi le projet de Chelsea était plus avancé que celui du PSG lorsqu’il était arrivé.

« Les choses sont différentes ici »