Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a tout programmé pour son avenir !

Publié le 25 août 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Thiago Silva a confirmé son départ à la fin du mois. Mais le défenseur brésilien a déjà tout planifié pour la suite de sa carrière…

Dimanche soir, à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions, Thiago Silva (35 ans) disputait son tout dernier match avec le PSG. Recruté en 2012 par Leonardo, le défenseur central brésilien était l’une des grandes figures du projet QSI, et il va donc devoir se trouver un nouveau challenge cet été. Selon les dernières tendances, Thiago Silva aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Chelsea, et dans des propos accordés à RMC Sport après la finale, le capitaine du PSG a détaillé son plan de carrière pour la suite.

« Jouer encore 3-4 ans »