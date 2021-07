Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec ce joueur du Barça !

Publié le 24 juillet 2021 à 23h45 par La rédaction

A la quête d’un nouveau milieu de terrain, Leonardo aurait pisté Miralem Pjanic. De son côté, le milieu du Barça aimerait revenir à la Juve et son agent travaillerait avec le club turinois autour d’un prêt d’un an avec une année en option.

Georginio Wijnaldum, et ensuite ? Recruté au nez et à la barbe du FC Barcelone, l’international hollandais sait qu’un nouveau milieu de terrain devrait arriver au PSG. Malgré son appel du pied pour Paul Pogba, c’est bel et bien un autre grand joueur qui pourrait débarquer dans le club de la capitale. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le PSG a été sondé pour accueillir Miralem Pjanic, en perdition depuis son arrivée à Barcelone. Mais Paris n’est pas seul sur le dossier, puisque la Juve travaillerait sur le retour du Bosnien.

Pjanic est prêt à baisser son salaire pour rejoindre la Juve