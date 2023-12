Mercato - PSG : Tenu en échec, Paris reçoit le feu vert !

Thomas Bourseau

Victor Osimhen voit son contrat désormais courir jusqu’en juin 2026 au Napoli depuis l’annonce de sa prolongation de contrat le 23 décembre dernier. Pour autant, son transfert serait toujours d’actualité selon l’agent Dario Canovi pour l’été prochain. D’ailleurs, une clause libératoire de 128M€ sera à ce moment là effective.

Le PSG a été plus qu’actif à l’occasion du dernier mercato estival. En plus d’avoir effectué un dégraissage d’effectif conséquent, le Paris Saint-Germain a offert à son nouvel entraîneur onze recrues pour la saison, douze en incluant Xavi Simons qui reviendra au club parisien à l’issue de son prêt au RB Leipzig.

Osimhen prolonge à Naples, le PSG toujours dans le coup ?

Cependant, les dirigeants du PSG ont essuyé quelques refus de la part de cibles concrètes. Ce fut le cas avec Marcus Thuram, Bernardo Silva et Victor Osimhen comme le10sport.com vous l’a assuré courant octobre. Le Paris Saint-Germain garderait toujours un oeil sur le dossier Osimhen. Et quand bien même le Nigérian ait prolongé son contrat la semaine dernière jusqu’en juin 2026 au Napoli, son transfert l’été prochain est au programme selon Dario Canovi.

«À mon avis, il partira en juin»