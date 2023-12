Mercato - PSG : En direct, il annonce un futur transfert avec le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG semble avoir l'intention de miser sur la jeunesse dans les prochains mois. Dans cette optique, le club de la capitale s'intéresserait à Efe Sarikaya, défenseur central de 18 ans qui évolue à Altay SK, en deuxième division turque. Un joueur également apprécié par Grenoble où le responsable du recrutement, Olivier Monterrubio, espère être en mesure de boucler un transfert avec le PSG.

Cela se confirme, le PSG a bien l'intention de miser le recrutement de jeunes talents afin de préparer l'avenir, à l'image de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo qui arrivent du Brésil. Mais ce n'est pas tout puisque le club de la capitale s'intéressé également à Efe Sarikaya, défenseur central de 18 ans qui évolue à Altay SK, en deuxième division turque. Un joueur que supervise également Olivier Monterrubio, responsable du recrutement de Grenoble, qui prédit d'ailleurs un bel avenir au jeune turc.

Le PSG dans le coup pour Efe Sarikaya

« Il a une forte personnalité pour son âge et c’est un vrai leader. Il n’a pas peur d’aller au contact, il a un très bon pied gauche, il peut faire des très bonnes relances, courtes comme longues. Il est capable de casser des lignes et lit très bien les trajectoires dans son dos. Il a tout pour être un grand », assure-t-il au micro de Prime Vidéo , avant de confirmé l'intérêt du PSG pour Efe Sarikaya, tout en assurant que son projet est de le recruter à Grenoble, pour mieux le revendre aux Parisiens.

«Si on peut l’avoir et le vendre au PSG direct, ça peut être intéressant pour nous»