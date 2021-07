Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tension maximale entre Leonardo et le clan Mbappé ?

Publié le 2 juillet 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo cherche désespérément à prolonger le contrat de Kylian Mbappé au PSG, les rapports entre l’entourage de l’attaquant tricolore et le directeur sportif brésilien seraient de plus en plus tendus en interne.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG libre à l’été 2022, date de l’échéance de son contrat actuel ? C’est en tout cas le scénario qui semble se dessiner à en croire les dernières tendances, puisque l’attaquant français aurait déjà confié à Mauricio Pochettino qu’il n’envisageait pas un transfert cet été, sans pour autant accepter les offres de prolongation de contrat qui s’offrent à lui. Une situation qui commence à susciter de vives tensions au PSG…

Rupture totale entre Leonardo et le clan Mbappé