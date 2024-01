Mercato - PSG : Surprise, le Real Madrid va «abandonner» Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé va encore agiter le mercato au cours des semaines à venir. Le contrat de la star de 25 ans avec le PSG expire à l'issue de la saison et personne ne sait ce qu'elle réserve pour la suite de sa carrière. Le Real Madrid suivrait assez prudemment le dossier. Mais chez les Merengue, certains songeraient à lâcher définitivement l'affaire.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’international français n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Le club de la capitale souhaite naturellement le prolonger afin d’éviter un départ libre à l’issue de la saison. Le Real Madrid, de son côté, se tiendrait à l’affût. Mais après avoir échoué à plusieurs reprises dans ce dossier, certains au sein du club madrilène songeraient à lâcher l’affaire définitivement.

«Le Real a fait des erreurs avec lui»

« Dans l’histoire du Real Madrid, jamais un joueur ne s’est comporté comme Kylian Mbappé. Je concède que le Real Madrid ne sait pas y faire avec Mbappé. Mais il faut se poser des questions. Si les plus grands joueurs du monde ont joué au Real Madrid et que Kylian Mbappé pas encore, c’est peut-être le problème de Kylian Mbappé. Le Real a fait des erreurs avec lui, parce qu’ils ont cru en la parole de Kylian Mbappé, trois fois. Ils ont essayé trois fois : à 13 ans quand il a visité le centre d’entraînement de Valdebebas, après quand il quitte Monaco pour le PSG, lorsque le Real offre jusqu’à 180M au PSG en 2021 » a d’abord expliqué Frédéric Hermel sur les antennes de RMC .

«Il y a des dirigeants qui veulent abandonner la piste Mbappé »