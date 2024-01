Mercato - OM : C’est le feu à Marseille, quelle doit être la prochaine recrue ?

La rédaction

Le mercato hivernal est entré dans sa seconde partie. Et dans les prochaines heures, l’Olympique de Marseille devrait annoncer la venue d’Ulisses Garcia, sa deuxième recrue après Jean Onana. Et pour le reste du mercato, il se pourrait qu’un autre défenseur débarque à Marseille. Mais selon vous, quel est le recrutement le plus urgent. C’est notre sondage du jour !

Le lundi 8 janvier dernier, l’OM officialisait sa première recrue hivernale : Jean Onana. Le milieu de terrain camerounais de 24 ans a été prêté par le Besiktas jusqu’au terme de la saison avec une option d’achat de 4,5M€. Et ce mardi, Ulisses Garcia devrait devenir la deuxième, mais pas la dernière.

Ulisses Garcia arrive, et après ?

Le latéral gauche des Young Boys de Berne devrait passer sa visite médicale ce mardi comme Florent Germain, journaliste de RMC Sport couvrant l’actualité de l’OM, l’a révélé pendant l’émission Rothen s’enflamme lundi soir. Le montant de l’opération coûterait 3M€ à l’Olympique de Marseille. Néanmoins, Ulisses Garcia n’est pas le remplaçant de Renan Lodi qui s’en va du côté d’Al-Hilal pour 25M€ bonus compris. En effet, Garcia ne débarquerait qu’en tant que doublure pour un autre défenseur gauche qui devrait débarquer à l’OM cet hiver selon Florent Germain.

Mercato - OM : Une date est fixée pour la prochaine recrue https://t.co/glIlgKppir pic.twitter.com/C3UhvwfK6h — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Truffert, priorité de Longoria

Mais qui va être l’heureux élu ? Ces derniers jours, de nombreux joueurs ont été annoncés du côté de l’Olympique de Marseille. Ce fut notamment le cas de Javi Galan, de David Jurasek et plus récemment de Leonardo Spinazzola. Cependant, c’est Adrien Truffert qui reste la priorité de l’OM et de son président Pablo Longoria. Et ce, malgré la réticence du Stade Rennais de renforcer un concurrent direct en lui cédant Truffert. Pour autant, les échanges seraient toujours d’actualité entre les parties concernées. Dans un autre secteur de jeu, Anthony Martial est une véritable option pour le mercato estival de l’OM, au vu du fait qu’il deviendra agent libre à la fin de la saison.



Et alors que le transfert de Josh Doig a capoté, qui doit être recruté en priorité ?