Mercato - OM : Son transfert tombe à l’eau, il vit une scène surréaliste !

C’était l’OM ou rien dans l’esprit de Josh Doig. Même sa famille s’était faite à l’idée de quitter Vérone pour Marseille selon la presse étrangère. Cependant, pour des raisons financières, l’Hellas Vérone a fait capoter l’opération au grand dam du latéral gauche écossais de 21 ans qui aurait appris la nouvelle au moment de monter dans l’avion pour la cité phocéenne…

Jeune talent du football écossais, Josh Doig (21 ans) évolue à l’Hellas Vérone depuis 2022 après avoir fait ses classes à Hibernian FC, son club formateur. Et comme Steven Fletcher avant lui, son aîné et compatriote écossais passé par l’OM en 2016, Josh Doig aurait pu et voulait surtout représenter les couleurs de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, RMC Sport, La Minute OM et Fabrizio Romano ont tous mis un terme au feuilleton Josh Doig ce lundi en fin d’après-midi malgré des rapprochements certains entre les parties concernées.

Mercato - OM : Longoria sur le point de faire plier un club de Ligue 1 ? https://t.co/qGf9pVSZBf pic.twitter.com/3p3qzec5df — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Josh Doig et sa famille étaient ravis d’aller à Marseille

Sur son compte X , Tam McManus, journaliste pour The Daily Record, a fait un point sur l’échec du feuilleton Josh Doig à l’OM. D’après ses informations, le latéral gauche écossais de l’Hellas Vérone vivrait un enfer ce lundi. La cause ? Doig était désespéré à l’idée de s’engager à l’OM, au même titre que sa famille. D’ailleurs, tout était bouclé entre les parties concernées pour que Doig débarque à Marseille avec son entourage.

Doig aurait appris à l’aéroport que son transfert à l’OM avait capoté !

Cependant, le journaliste Tam McManus affirme ces dernières heures que l’Hellas Vérone aurait fait capoter l’opération pour des raisons économiques. Le club transalpin aimerait que Josh Doig signe à Sassuolo puisque les Italiens s’y retrouveraient financièrement parlant. Ce lundi, Josh Doig se trouvait à l’aéroport dans l’attente de son vol pour la France et Marseille avec le bagage qui se dirigeait vers l’avion lorsqu’il a été mis au parfum que son transfert à l’OM n’allait finalement pas avoir lieu.