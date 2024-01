Mercato - OM : La prochaine recrue arrive, un gros transfert en préparation ?

Hugo Chirossel

À la recherche d’un latéral gauche lors de cette période de mercato hivernal, l’OM a trouvé son bonheur en la personne d'Ulisses Garcia. Un accord a été conclu avec les Young Boys de Berne pour le transfert de l’international suisse, mais cela ne met pas fin aux recherches de Marseille à ce poste, qui travaille sur un gros dossier.

Comme l’a déclaré Pablo Longoria, après avoir enregistré l’arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas pour renforcer son milieu de terrain, l’OM a fait du recrutement d’un latéral gauche sa priorité. Un dossier d’autant plus prioritaire, puisque Renan Lodi va finalement quitter le club six mois seulement après son arrivée pour rejoindre Al-Hilal.

Ulisses Garcia arrive à l’OM

L’OM veut donc s’attacher les services de deux joueurs à ce poste. Dans cette optique, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec les Young Boys de Berne pour le transfert d'Ulisses Garcia, d’après les informations de Foot Mercato . Ce que confirme RMC Sport , qui précise que l’international suisse (7 sélections) âgé de 28 ans devrait endosser le rôle de doublure au poste de latéral gauche. Ce qui mettrait donc fin à la piste Josh Doig (Hellas Vérone).

Truffert, le prochain gros transfert de l'OM ?