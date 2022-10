Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur le départ, Campos à l’origine de la bombe sur Mbappé ?

Publié le 11 octobre 2022 à 22h30

Pierrick Levallet

À la recherche d’un nouveau directeur sportif, Chelsea pourrait bien se tourner vers Luis Campos. Le travail du Portugais avec le PSG cet été aurait impressionner les Blues, qui seraient déjà passés à l’action en lui faisant une offre. Néanmoins, le possible départ du conseiller sportif parisien serait vu d’un très mauvais œil par Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG pour remplacer Leonardo, Luis Campos a réalisé un mercato plutôt intéressant. S’il l’estime incomplet parce qu’il n’a pas réussi à mener à bien certains dossiers, comme celui de Milan Skriniar, le conseiller sportif parisien a tout de même réalisé quelques beaux coups comme Vitinha. Son travail s’est d’ailleurs fait remarquer en Europe. Seulement quelques mois après son arrivée au PSG, Luis Campos se retrouverait dans le viseur d’un gros club anglais.

Mercato - PSG : Mbappé en colère, voilà quel était le plan de Luis Campos https://t.co/Vr5M2q7gyV pic.twitter.com/lPOgT0Y0Tr — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Chelsea toujours en quête d’un nouveau directeur sportif

Après s’être séparé de Thomas Tuchel et l’avoir remplacé par Graham Potter, Chelsea est toujours à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Les Blues avaient alors identifié Christoph Freund, qui officie au RB Salzbourg, comme leur cible principale. Mais finalement, le club autrichien a conservé son directeur sportif, poussant le pensionnaire de Premier League à se tourner vers d’autres options.

Campos dans le viseur

L’une d’elles est Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. La direction de Chelsea aurait été bluffée par le mercato intéressant réalisé par le Portugais dans la capitale et ne serait donc pas contre ce qu’il devienne son directeur sportif. D’ailleurs, Sport a révélé ce mardi que Luis Campos avait bien reçu une offre des Blues . Une chose qui n’enchanterait pas vraiment Kylian Mbappé.

Campos sur le départ, Mbappé vers la sortie ?

D’après le média espagnol, le possible départ de Luis Campos ne conviendrait pas à l’attaquant du PSG. Cette potentielle sortie pourrait d’ailleurs être l’une des causes qui poussent l’international tricolore à réclamer son transfert. Kylian Mbappé aurait de nombreux doutes concernant son avenir et celui de Luis Campos dans un vestiaire parisien de plus en plus instable. Le champion du monde 2018 pourrait ainsi décider de partir. Et toute l’incertitude autour du futur du conseiller sportif du PSG pourrait être l’une des origines de ce coup de tonnerre.