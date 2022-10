Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Furieux, Campos se lâche sur l'avenir de Mbappé

Publié le 11 octobre 2022 à 22h10

Arthur Montagne

Depuis quelques heures, la rumeur d'un départ de Kylian Mbappé cet hiver prend de l'ampleur. Selon plusieurs médias, l'attaquant du PSG aurait réclamé son départ et souhaiterait quitter le club dès le mois de janvier. Des rumeurs qui agacent Luis Campos qui dément catégoriquement.

C'est la rumeur qui agite le monde du football. En effet, selon plusieurs médias différents, Kylian Mbappé aurait réclamé son départ du PSG dès le mercato d'hiver. Agacé par sa situation, l'attaquant français estimerait que sa direction n'a pas tenu les promesses faites lors de sa prolongation de contrat en mai dernier. Néanmoins, Luis Campos a une nouvelle fois tenu à démentir fermement ces rumeurs.

«C'est un démenti catégorique de notre part»

« C'est un démenti catégorique de notre part. S'il est heureux ou pas, c'est une question qu'il faut lui poser à lui. C'est une question très personnelle. Je vois Kylian travailler. Kylian c'est un professionnel extraordinaire. Par exemple, il a joué malade lors du dernier match à Reims, il a fait l'effort pour l'équipe. Je vois Kylian arriver avec ses coéquipiers, tous les jours content et avec une énorme envie de travailler », assure le directeur du football du PSG au micro de RMC Sport .

«Mbappé n’a jamais demandé à partir en janvier»