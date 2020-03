Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Solskjaer jette un coup de froid sur un dossier important de Leonardo !

Publié le 3 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Souhaitant recruter un nouveau gardien lors du prochain mercato des transferts, Leonardo se serait penché sur la situation de Dean Henderson. Mais le portier de Manchester United, prêté à Sheffield United, devrait faire faux bond au PSG à en croire les propos d’Ole Gunnar Solskjaer.

Il est indéniable que Keylor Navas a répondu favorablement aux attentes depuis son arrivée dans la capitale. Cependant, le PSG préparerait déjà sa succession, le Costaricien étant âgé de 33 ans. Pour ce faire, Leonardo aurait activé plusieurs pistes dont celle menant à Kepa Arrizabalaga. Très bon avec Sheffield United cette saison, où il est prêté par Manchester United, Dean Henderson (22 ans) serait une piste du directeur sportif du PSG. Mais le dossier Henderson ne devrait pas tourner en la faveur du PSG.

Solskjaer met fin aux rumeurs autour de l’avenir de Dean Henderson