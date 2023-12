Mercato - PSG : Signature surprise, une étonnante condition est révélée

Jean de Teyssière

Le PSG en a surpris plus d'un en annonçant la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe mercredi soir, après la victoire parisienne face au FC Metz (3-1). Une surprise, quand on sait que l'international français n'a plus foulé une pelouse de Ligue 1 depuis le mois de février, lors d'une victoire à Marseille (3-0). Une prolongation qui a été le fruit d'un deal entre le défenseur et le PSG : s'il se fait opérer, il prolonge son contrat.

Depuis sa rupture du tendon d'Achille sur la pelouse du Vélodrome le 26 février dernier (3-0 face à l'OM), Presnel Kimpembe n'est plus réapparu sur les terrains de Ligue 1. Cette longue absence ne lui a pas empêché de prolonger son contrat jusqu'en juin 2026.

Une séance d'entraînement fatale

D'après des informations de L'Équipe , tout s'est accéléré ces derniers jours. Cette semaine, lors de la dernière séance d'entraînement disputée au Campus PSG de Poissy, une faiblesse au tendon d'Achille de Presnel Kimpembe aurait été confirmée, nécessitant une intervention chirurgicale...

Kimpembe pose une drôle de condition

Sachant qu'une opération l'éloignerait des terrains encore longtemps - au moins jusqu'au deuxième trimestre de l'année 2024 - Presnel Kimpembe a donc posé une condition pour se faire opérer : s'il subit une intervention chirurgicale, le PSG prolonge son contrat. Une condition acceptée par Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG.